Телеканал Fox извинился за неприличный жест Робби Уильямса

Робби Уильямс, выступая в "Лужниках", показал в камеру средний палец во время исполнения песни Rock DJ.

Телеканал Fox извинился за инцидент с участием британского певца Робби Уильямса, который показал неприличный жест на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, сообщает РИА Новости.

"Церемонию открытия чемпионата мира по футболу подготовила третья сторона, Fox вел прямую трансляцию. Так как выступление Робби Уильямса происходило в прямом эфире, мы не знали, что может произойти. Мы приносим свои извинения", - цитирует заявление телеканала издание The Hollywood Reporter.

Робби Уильямс, выступая в "Лужниках", показал в камеру средний палец во время исполнения песни Rock DJ. Артист также изменил фрагмент текста на слова "я сделал это бесплатно".

Режиссер церемонии открытия Илья Авербух пояснил, что певец, вероятно, хотел таким образом ответить критикам из Британии, которые "набросились" на Уильямса за его решение участвовать в церемонии. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, в свою очередь, заявил, что неприличный жест музыканта мог быть адресован британским таблоидам или политикам, при этом певец точно не хотел оскорбить российскую публику.

Ранее в Великобритании подвергли Уильямса критике за решение выступить на открытии ЧМ-2018. Так, объявленный Россией в международный розыск финансист Уильям Браудер назвал это шаг певца "позорным поступком", а парламентарий Стивен Доути - "неожиданностью и разочарованием".

Церемония открытия чемпионата мира прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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