И вновь ничья в первом тайме матча Марокко - Иран

Две желтые карточки и целый ворох опасных моментов. Игроки обеих сборных явно играют на износ.

Первый тайм матча Марокко - Иран подарил несколько голевых моментов, но результат по прежнему 0:0, передает Zakon.kz.

Насыщенный первый тайм ждал болельщиков на матче Марокко - Иран. Несмотря на ничью, в матче было на что посмотреть. Уже на первой минуте Арит нанес первый удар по воротам. Из-за интенсивности игры, первый "горчичник" увидел свет уже на 10 минуте: Шоджаи зачем-то грубейшим образом в центре поля подкатился под Буссуфу. Первая половина явно прошла с явным преимуществом марокканцев. Череда опасных атак, как вдруг Ариту дали спокойно принять мяч, войти в штрафную и пробить, но Беиранванд из нижнего угла вытащил почти выигрышный удар. Вторую жёлтую карточку получает Карим Аль-Ахмади. Игрок сорвал опасную контратаку иранцев, сфолив в центре поля на Азмуне.



Под занавес два опасных момента создали иранцы, но не сумели реализовать возможности.

Марокко: 12. Мунир – 5. Бенатиа, 2. Хакими, 6. Саисс, 8. Эль-Ахмади, 10. Беланда, 14. Буссуфа, 18. Арит, 7. Зиеш, 9. Эль-Кааби, 16. Амрабат

Запасные: 1. Буну, 22. Таньяути, 3. Мендил, 4. да Кошта, 11. Фажр, 15. Беннассер, 17. Дирар, 21. Амрабат С., 23. Карсела-Гонсалес, 13. Бутаиб, 19. Эн Незири, 20. Бухаддуз

Иран: 1. Беиранванд – 4. Чешми, 8. Пуралиганджи, 23. Резаян, 3. Хаджсафи, 9. Эбрахими, 11. Амири, 7. Шоджаи, 10. Ансарифард, 18. Яханбакш, 20. Азмун

Запасные: 12. Мазахери, 22. Абедзаде, 5. Мохаммади, 13. Ханзаде, 15. Монтазери, 19. Хоссейни, 2. Тораби, 6. Эззатоллахи, 21. Дежага, 14. Годдос, 16. Гучаннеджад, 17. Тареми

Стадион в Петербурге, как в случае и с Екатеринбургом, также сложно было назвать забитым на 100%. Самые известные игроки Марокко - 19-летний защитник "Реала" Ашраф Хакими и опытный игрок "Ювентуса" Мехди Бенатиа. Российские болельщики наверняка помнят Мбарка Буссуфу, игравшего в разные годы за махачкалинский "Анжи" и столичный "Локомотив. Сборные Марокко и Ирана оказались в одной группе с командами Испании и Португалии, а потому считаются аутсайдерами в борьбе за выход в плей-офф. Интересно, что Марокко и Иран сыграют на чемпионате мира в пятый раз за свою историю.

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