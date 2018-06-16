Португалия выигрывает Испанию после первого тайма

Половина завершилась со счетом 2:1.

Завершился первый тайм противостояния сборных Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Команды первого уровня играли на стадионе «Фишт» в Сочи.

Безоговорочные фавориты группы В показали достойную игру в первой половине – счет на табло 2:1.

Первый гол оформил лидер португальской сборной Роналду на четвертой минуте, забив с пенальти. Преимущество было заработано из-за ошибки испанского защитника Начо Фернандеса. Во время исполнения пенальти голкипер сборной Испании не отгадал угол. О равной игре говорили постоянные атаки обеих команд в ворота соперников.

Для Криштиану #ЧМ2018 - восьмой крупный турнир в футболке сборной Португалии #POR И на каждом из восьми турниров португалец забивал хотя бы гол. Машина!????#PORESP pic.twitter.com/byFxRYnEtA — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.

На 24 минуте нападающий сборной Испании Диего Коста сравнял счет, разыграв португальских защитников. Следом за этим голом последовала еще одна опасная атака от испанцев, однако мяч отразил Патрисиу.

Второй гол забил капитан сборной Португалии на 44 минуте - мяч отскочил от колен Давида де Хеа. Добавленная минута не изменила ситуацию и немного приблизила сборную Португалии к победе. Однако все решится во втором тайме.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду.



Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

Голы: Роналду ‘3:30, Коста ’24, Роналду '44.

На встрече работает итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки

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