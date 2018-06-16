Португалия - Испания: Роналду оформил первый хет-трик

Встреча завершилась вничью.

Встреча сборных Португалии и Испании завершилась со счетом 3:3. Команды показали зрелищную и "валидольный" матч, сообщает Zakon.kz.

Игра состоялась в Сочи на стадионе Фишт.

После равного противостояния в первой половине, игроки не стали сбавлять обороты, стараясь урвать и реализовать преимущество. Как и всегда, игроки высшего уровня демонстрировали высокий контроль мяча.

В начале 54 минуты Андрес Иньеста заработал штрафной. Разыграв мяч нападающий Диего Коста оформил дубль, в очередной раз сравняв счет до 2:2.

Не успев отойти от удара Косты, на 58-й минуте Начо Фернандес забил шикарный гол – мяч отлетел от штанги и влетел в ворота сборной Португалии. Этому предшествовала распасовка и борьба за мяч в штрафной зоне. Таким образом, защитник сборной Испании «искупил вину» за пенальти в первом тайме. Начо забил первый гол за сборную Испании в дебютном матче на ЧМ и вывел свою команду вперед.

С 68-й минуты было проведено несколько замен. Под бурные аплодисменты Андрес Иньеста уступил поле Тиаго Алькантаре. Португальцы заменили Сильву и Фернандеша на Куарежма и Жуана Мариу соответственно.

После произведенных замен состоялся прострел Диего Косты с левого фланга, однако удар был неудачным. Неудачная атака состоялась и на 76-й минуте со стороны нападающего сборной Португалии Рикарду Куарежмы - мяч пролетел выше перекладины.

За десять минут до конца основного времени была произведена замена у португальцев - на поле вышел Андре Силва , заменив Гонсало Гуэдеша.

На 82-й минуте Яго Аспас пробивает в створ ворот в руки голкиперу.

За две минуты до окончания основного времени Криштиану Роналду заработал штрафной. Качественный удар нападающего отправил мяч в ближнюю "девятку". Таким образом, Роналду оформил хет-трик - первый в этом чемпионате. К основному времени было добавлено 4 минут, которые не изменили ситуацию.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

Голы: Коста ’54, Начо ’58, Роналду '88.

Матч обслуживала итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки.

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