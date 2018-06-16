Болельщику ЧМ-18 пришлось смотреть матч стоя на стадионе, имея в руках билет за 175 тысяч тенге

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Кресло на месте болельщика оказалось не прикрученным, а рядом с ним лежала гайка, но никто ее прикручивать не собирался.
Стадион "Лужники", где проходил матч между сборными России и Саудовской Аравии оказался не полностью готов, сообщает Zakon.kz.
Один из болельщиков так и не смог воспользоваться своим билетом первой категории, купленным за 175 тысяч тенге.
"Человек обратился к волонтеру, но, к сожалению, весь первый тайм он вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Таком новом и современном. Стыдно", - написали в Facebook.
Кресло на месте болельщика оказалось не прикрученным, а рядом с ним лежала гайка, но никто ее прикручивать не собирался.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|16 июня в 16:00
|-
|16 июня в 19:00
|-
|16 июня в 22:00
|-
|17 июня в 01:00
|-
|17 июня в 18:00
|-
|17 июня в 21:00
|-
|18 июня в 00:00
|-
|18 июня в 18:00
|-
|18 июня в 21:00
|-
|19 июня в 00:00
|-