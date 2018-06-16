До финала чемпионата осталось:

Болельщику ЧМ-18 пришлось смотреть матч стоя на стадионе, имея в руках билет за 175 тысяч тенге

Кресло на месте болельщика оказалось не прикрученным, а рядом с ним лежала гайка, но никто ее прикручивать не собирался.

Фото : соцсети16 июня 2018, 06:39

Стадион "Лужники", где проходил матч между сборными России и Саудовской Аравии оказался не полностью готов, сообщает Zakon.kz.

Один из болельщиков так и не смог воспользоваться своим билетом первой категории, купленным за 175 тысяч тенге.

"Человек обратился к волонтеру, но, к сожалению, весь первый тайм он вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Таком новом и современном. Стыдно", - написали в Facebook.

Кресло на месте болельщика оказалось не прикрученным, а рядом с ним лежала гайка, но никто ее прикручивать не собирался.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
16 июня в 16:00 -
16 июня в 19:00 -
16 июня в 22:00 -
17 июня в 01:00 -
17 июня в 18:00 -
17 июня в 21:00 -
18 июня в 00:00 -
18 июня в 18:00 -
18 июня в 21:00 -
19 июня в 00:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ