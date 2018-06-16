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ФИФА перепутала Головкина с футболистом

Полузащитника сборной России зовут Александр Головин.

Фото : sports.kz16 июня 2018, 06:55

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) перепутал казахстанского боксера Геннадия Головкина с полузащитником сборной России Александром Головиным, сообщает Sports.kz.

По мнению немецкой версии сайта ФИФА, «Головкин и Черышев собрали богатый урожай». Напомним, матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился крупной победой россиян — 5:0, и именно Александр Головин и Денис Черышев внесли наибольший вклад в успех команды: на счету Головина гол и две результативные передачи, у Черышева — дубль. Многие известные СМИ назвали Александра лучшим игроком этой встречи, однако ФИФА посчитала таковым Дениса.

Что касается Геннадия Головкина, то он также присутствовал на церемонии открытия турнира — туда GGG пригласил его спонсор, компания Hublot.




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