Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча Португалия — Испания

Хет-трик португальца стал первым на чемпионате мира — 2018 в России.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира — 2018 в России с командой Испании, сообщает РИА Новости.

Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:3. В составе сборной Испании дубль оформил Диего Коста (24-я и 55-я минуты), еще один гол забил Начо Фернандес (58-я). Роналду отличился на четвертой (с пенальти), 44-й и 88-й минутах.

Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить голы на восьми чемпионатах мира и Европы подряд. Ранее португалец отличился на первенствах планеты 2006, 2010 и 2014 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

Хет-трик португальца стал первым на чемпионате мира — 2018 в России.

"Главное — команда"

После матча капитан португальской сборной заявил, что результат игры был справедлив.

"Я рад, для меня это лучший личный показатель, очередной в карьере. Но самое главное для меня — это то, что сделала команда. Мы играли против фаворита чемпионата мира, дважды вели в счете. Считаю, что результат справедлив, и мы очень рады. Нам удалось сравнять счет в самом конце", — заявил Роналду.

По оценке футболиста, игра выдалась напряженной, но следующий матч с командой Марокко также будет непростым.

"Будем стараться выйти из группы, это будет непросто. Мы не фавориты, мы кандидаты. В среду против Марокко попытаемся победить", — добавил он.

"Невероятный настрой"

Криштиану Роналду приехал на чемпионат с невероятным настроем, он смог поднять дух команды в концовке встречи с испанцами, отметил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Психологическое состояние Криштиану важнее, чем физическое. У него просто невероятный настрой, это делает его лучшим в мире. Когда проигрывали 2:3, именно он поднял дух команды. Это и врожденный дар и последствия саморазвития. Очень важно, что у нас есть в команде лучший в мире футболист", — заявил Сантуш на пресс-конференции.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах. Победитель турнира будет определен 15 июля. Следующий матч сборная России проведет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, затем сыграет со сборной Уругвая 25 июня в Самаре.

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