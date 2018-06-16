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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 16 июня

В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.

Фото : vesti.kz16 июня 2018, 14:02

Сегодня, 16 июня, состоятся 4 матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп C и D, сообщает Zakon.kz.

В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.

В 19:00 на стадионе «Спартак» в Москве начнётся поединок между сборными Аргентины и Исландии.

В 22:00 будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы C — Перу и Дании. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

В 01:00 17 июня начнется матч Хорватии и Нигерии, которые выступают в группе D. Игра состоится в Калининграде на стадионе «Калининград Арена.


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16 июня в 16:00 -
16 июня в 19:00 -
16 июня в 22:00 -
17 июня в 01:00 -
17 июня в 18:00 -
17 июня в 21:00 -
18 июня в 00:00 -
18 июня в 18:00 -
18 июня в 21:00 -
19 июня в 00:00 -
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