Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 16 июня

В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.

Сегодня, 16 июня, состоятся 4 матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп C и D, сообщает Zakon.kz.

В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.

В 19:00 на стадионе «Спартак» в Москве начнётся поединок между сборными Аргентины и Исландии.

В 22:00 будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы C — Перу и Дании. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

В 01:00 17 июня начнется матч Хорватии и Нигерии, которые выступают в группе D. Игра состоится в Калининграде на стадионе «Калининград Арена.

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