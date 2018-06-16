Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 16 июня

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В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.
Сегодня, 16 июня, состоятся 4 матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп C и D, сообщает Zakon.kz.
В 16:00 по времени Астаны в Казани начнётся матч между национальными командами Франции и Австралии.
В 19:00 на стадионе «Спартак» в Москве начнётся поединок между сборными Аргентины и Исландии.
В 22:00 будет дан стартовый свисток в матче сборных из группы C — Перу и Дании. Встреча пройдёт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
В 01:00 17 июня начнется матч Хорватии и Нигерии, которые выступают в группе D. Игра состоится в Калининграде на стадионе «Калининград Арена.
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