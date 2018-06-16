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Сборная Франции вырвала победу над Австралией

Голами у французов отметились Антуан Гризманн и Поль Погба.

Фото : Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru16 июня 2018, 17:56

Сборная Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира переиграла команду Австралии в Казани, передает Sportbox.ru.

Голами у французов отметились Антуан Гризманн и Поль Погба. Примечательно, что в обеих ситуациях потребовалась помощь новых технологий.

Впервые в истории ЧМ система VAR помогла главному арбитру Андресу Кунье назначить пенальти за снос Гризманна, который сам пострадавший и реализовал. А в эпизоде с голом Погба судья получил уведомление о пересечении мячом линии ворот.

21 июня трехцветные встретятся с Перу, а австралийцы в этот же день померятся силами со сборной Дании.

Видео гола Гразманна

Видео гола Единака

Видео гола Погба


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