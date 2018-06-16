Сборная Франции вырвала победу над Австралией

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Голами у французов отметились Антуан Гризманн и Поль Погба.
Сборная Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира переиграла команду Австралии в Казани, передает Sportbox.ru.
Голами у французов отметились Антуан Гризманн и Поль Погба. Примечательно, что в обеих ситуациях потребовалась помощь новых технологий.
Впервые в истории ЧМ система VAR помогла главному арбитру Андресу Кунье назначить пенальти за снос Гризманна, который сам пострадавший и реализовал. А в эпизоде с голом Погба судья получил уведомление о пересечении мячом линии ворот.
21 июня трехцветные встретятся с Перу, а австралийцы в этот же день померятся силами со сборной Дании.
Видео гола Гразманна
Видео гола Единака
Видео гола Погба
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