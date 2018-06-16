Исландия удержала ничью с Аргентиной, Месси не забил пенальти

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До финала чемпионата осталось:
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Аргентинцы первыми открыли счет усилиями Серхио Агуэро.
Сборная Аргентины в Москве сыграла вничью с командой Исландии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает SportBox.ru.
Аргентинцы первыми открыли счет усилиями Серхио Агуэро, но спустя 4 минуты Альфред Финнбогасон восстановил паритет, забил первый в истории гол исландцев на чемпионатах мира.
Лионель Месси мог принести победу южноамериканцам, но не смог реализовать пенальти.
Во 2-м туре 21 июня Аргентина сыграет с Хорватией в Нижнем Новгороде, а Исландия встретится с нигерийцами в Волгограде.
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