Исландия удержала ничью с Аргентиной, Месси не забил пенальти

Аргентинцы первыми открыли счет усилиями Серхио Агуэро.

Сборная Аргентины в Москве сыграла вничью с командой Исландии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает SportBox.ru.

Аргентинцы первыми открыли счет усилиями Серхио Агуэро, но спустя 4 минуты Альфред Финнбогасон восстановил паритет, забил первый в истории гол исландцев на чемпионатах мира.

Лионель Месси мог принести победу южноамериканцам, но не смог реализовать пенальти.

Во 2-м туре 21 июня Аргентина сыграет с Хорватией в Нижнем Новгороде, а Исландия встретится с нигерийцами в Волгограде.

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