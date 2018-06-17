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Хорватия уверенно обыграла Нигерию на ЧМ-2018

Хорватия возглавила группу D после победы над Нигерией.

Фото : РИА Новости/Елена Руско17 июня 2018, 03:02

Сборная Хорватии обыграла команду Нигерии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018, который прошел в Калининграде.

В первом тайме европейцы открыли счет благодаря автоголу Огенекаро Этебо, а во второй половине игры Лука Модрич уверенно реализовал 11-метровый.

Нападающий Ахмед Муса появился на поле на 62-й минуте. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука остался в запасе.

Во 2-м туре хорваты 21 июня сыграют с Аргентиной в Нижнем Новгороде, а нигерийцы встретятся 22 июня с Исландией в Волгограде.


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