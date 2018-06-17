Хорватия уверенно обыграла Нигерию на ЧМ-2018

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Хорватия возглавила группу D после победы над Нигерией.
Сборная Хорватии обыграла команду Нигерии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018, который прошел в Калининграде.
В первом тайме европейцы открыли счет благодаря автоголу Огенекаро Этебо, а во второй половине игры Лука Модрич уверенно реализовал 11-метровый.
Нападающий Ахмед Муса появился на поле на 62-й минуте. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука остался в запасе.
Во 2-м туре хорваты 21 июня сыграют с Аргентиной в Нижнем Новгороде, а нигерийцы встретятся 22 июня с Исландией в Волгограде.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|17 июня в 01:00
|-
|17 июня в 18:00
|-
|17 июня в 21:00
|-
|18 июня в 00:00
|-
|18 июня в 18:00
|-
|18 июня в 21:00
|-
|19 июня в 00:00
|-
|19 июня в 18:00
|-
|19 июня в 21:00
|-
|20 июня в 00:00
|-