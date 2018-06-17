Собянин прокомментировал наезд такси на болельщиков в Москве во время ЧМ-2018

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Мэр Москвы написал в Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП людьми, среди которых были болельщики сборной Мексики, сообщает zakon.kz.
Сегодня вечером в центре Москвы водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. За медицинской помощью обратились семь человек, но тяжело пострадавших нет. Среди пострадавших — граждане Мексики.
На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2018 г.
«На Ильинке произошёл неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле», — написал Собянин в своём «твиттере».
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