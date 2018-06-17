Месси взял на себя ответственность за неудачную игру с Исландией

Мы заслужили большего!

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что чувствует свою вину в ничейном результате в матче чемпионата мира с Исландией (1:1). Эта игра стала первой для аргентинцев и исландцев на этом мировом первенстве, сообщает Спорт-Экспресс.

- Мы заслужили большего, но я чувствую ответственность за эту ничью, - приводит Marca слова Месси. – Во втором тайме исландцы играли иначе, они ждали, а мы не могли найти пространства между линиями. Хотелось бы начать турнир с победы, потому что это успокоило бы нас, но теперь нам нужно идти дальше. Впереди еще две игры, это было лишь начало.

Впереди у аргентинцев игры с командами Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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