Казахстанцы рассказали о драке во время матча открытия ЧМ-2018

Драка произошла между аргентинским фанатом и зрителем в майке сборной России.

Казахстанские болельщики, присутствовавшие на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, рассказали об инциденте, в котором поучаствовали двое зрителей, сообщает Sportx.kz.

По словам болельщиков, драка произошла между аргентинским фанатом и зрителем в майке сборной России. Подоспевшие к месту стычки стюарды, разняли их. На этом конфликт был исчерпан. К слову, на видео отображена лишь концовка эпизода. Что послужило причиной инцидента, неизвестно.

Напомним, в первом матче мирового первенства, сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!