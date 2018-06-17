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Казахстанцы рассказали о драке во время матча открытия ЧМ-2018

Драка произошла между аргентинским фанатом и зрителем в майке сборной России.

Фото : youtube17 июня 2018, 09:52

Казахстанские болельщики, присутствовавшие на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, рассказали об инциденте, в котором поучаствовали двое зрителей, сообщает Sportx.kz.

По словам болельщиков, драка произошла между аргентинским фанатом и зрителем в майке сборной России. Подоспевшие к месту стычки стюарды, разняли их. На этом конфликт был исчерпан. К слову, на видео отображена лишь концовка эпизода. Что послужило причиной инцидента, неизвестно.

Напомним, в первом матче мирового первенства, сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.


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