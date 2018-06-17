До финала чемпионата осталось:

Кабан-экстрасенс выбрал полуфиналистов ЧМ: Аргентина, Бельгия, Уругвай и сенсация

Самая серьезная проверка в жизни Маркуса.

Фото : CHOIZ17 июня 2018, 10:07

Знаменитый кабан-экстрасенс Мистический Маркус сделал новое предсказание. Перед кабаном разложили 32 яблока с флагами участников ЧМ-2018, он отведал четыре из них, выбрав полуфиналистов, сообщает Eurosport.

Согласно предсказанию Маркуса, до полуфинала дойдут Аргентина, Бельгия, Уругвай, что вряд ли станет большой сенсацией, и Нигерия – полная неожиданность.

Как сообщила хозяйка кабана Джульетта Стивенс, Маркус еще ни разу не ошибся с прогнозами. Он угадал чемпиона мира-2014, победителей Уимблдона, предсказал Брексит и избрание Дональда Трампа президентом США.

«Маркус – седьмой детеныш седьмого детеныша. Он явно наделен особой силой, и, возможно, причина в этом», – сказала Стивенс.


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