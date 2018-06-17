В России заблокировали 99 сайтов с нелегальными спортивными трансляциями

Еще 212 сайтов прекратили такие трансляции.

Операторы связи ограничили по требованию Роскомнадзора доступ к 99 ресурсам, занимавшихся нелегальными трансляциями спортивных телеканалов, сообщает zakon.kz со ссылкой на надзорное ведомство.

Еще 212 сайтов прекратили такие трансляции.

На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ».

За май-июнь нелегальные трансляции телеканалов прекратили 212 интернет-ресурсов.

Операторы связи по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции в интернете эфиров указанных телеканалов.

Российским законодательствам предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских и (или) смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий.

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