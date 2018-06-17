Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 17 июня

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Футбольный день начнется в Самаре, где состоится матч между национальными командами Коста-Рики и Сербии.
Сегодня, 17 июня, состоятся 3 матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды из групп E и F, сообщает zakon.kz.
В 18:00 по времени Астаны на стадионе «Самара Арена» в Самаре пройдет матч между сборными Коста-Рики и Сербии. Команды выступают в группе E.
В 21:00 по времени Астаны в Москве на арене «Стадиона Лужники» сойдутся в футбольной схватке национальные сборные Германии и Мексики. Группа F.
Завершит игровой день матч Бразилия - Швейцария, которые также выступают в группе E. Игра состоится в 00:00 по времени Астаны.
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|17 июня в 18:00
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|18 июня в 18:00
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|19 июня в 18:00
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|19 июня в 21:00
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