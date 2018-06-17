Сербия обыграла Коста-Рику благодаря невероятному штрафному Коларова

Навас тащил весь матч, но против пушки римлянина оказался бессилен.

Сербия обыграла Коста-Рику, сообщает Eurosport.

В первом матче группы Е сербы обыграли костариканцев со счетом 1:0.

По ходу встречи футболисты Коста-Рики почти не создавали моментов, тогда как соперники из Сербии упустили несколько 100% моментов, в том числе не реализовали три выхода один-на-один.

Единственный мяч в матче оказался на счету Александра Коларова, который на 58-й минуте идельно исполнил штрафной в самую девятку без шансов для Наваса.

Иванович стал рекордсменом сборной Сербии по количеству сыгранных матчей – 104.

Гол Коларова стал третьим забитым мячом со штрафного на ЧМ-2018 – столько же было забито за весь ЧМ-2014 в Бразилии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!