До финала чемпионата осталось:

Мексика сенсационно обыграла чемпионов мира

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано.

Фото : Gismeteo17 июня 2018, 22:55

Сборная Мексики победила национальную команду Германии в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев, сообщает zakon.kz.

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют между собой 18 июня в Нижнем Новгороде.

Во втором туре мексиканцы встретится с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону), а немцы сыграют со Швецией (23 июня, Сочи).


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