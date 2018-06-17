Мексика сенсационно обыграла чемпионов мира

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано.

Сборная Мексики победила национальную команду Германии в матче первого тура группы F чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 1:0 в пользу мексиканцев, сообщает zakon.kz.

Автором единственного гола стал нападающий Ирвин Лосано, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Хавьера Эрнандеса.

Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют между собой 18 июня в Нижнем Новгороде.

Во втором туре мексиканцы встретится с Южной Кореей (23 июня, Ростов-на-Дону), а немцы сыграют со Швецией (23 июня, Сочи).

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