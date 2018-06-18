Российская пенсионерка пообщалась с бразильским телеведущим в прямом эфире

Пенсионерка взорвала рейтинги бразильского телеканала.

Должный эффект произвели на иностранцев не только российские футболисты, но и простые граждане. За несколько часов до старта мундиаля интервью с российской пенсионеркой облетело весь мир и покорило сердца зрителей, сообщает zakon.kz.

Накануне старта чемпионата мира по футболу корреспондент бразильского канала Fox Sport Джексон Пиньеру вышел в прямой эфир с московской улицы. В какой-то момент репортер вызвал горячий интерес у немолодой женщины, которая стала с интересом выспрашивать его, из какой он страны? Пиньеру ее, разумеется, не понял и никак не мог взять в толк, что ей от него нужно?

«Я говорю с Бенджамином», - попытался объяснить Пиньеру, имея в виду ведущего в бразильской студии, но теперь настала очередь старушки недоумевать сказанному

Она упорно пыталась выяснить откуда журналист приехал,на каком языке говорит и будет ли показывать ее на Первом канале?

Джексон Пиньеру не теряя профессионализма превратил происходящее в шоу, безуспешно пытался прибегнуть к помощи переводчика на смартфоне, но в целом остался доволен общением. Как и ведущий в бразильской студии и его многомиллионная аудитория. Видео в короткие сроки стало вирусным и обошло телевизионные каналы от Южной Америки до Москвы.

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