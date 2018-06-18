До финала чемпионата осталось:

Бразилия упустила победу над Швейцарией

Ничья. 1:1.

Фото : eurosport18 июня 2018, 02:00

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче на ЧМ-2018, который прошел в Ростове-на-Дону, сообщает zakon.kz.

Неспешный ход встречи встряхнул взрывной гол Коутиньо из-за штрафной от дальней штанги.

Однако после этого бразильцы остановились, заскучали и решили добиться победы взяв противника на измор. Но во втором тайме Цубер сравнял счет ударом головой после подачи углового. Тите использовал все замены, но финальный рывок не помог забить победный гол.

4+2 в 6 последних матчах у Цубера за сборную Швейцарии.

10 из 13 последних ударов в створ бразильцев на чемпионатах мира стали голами.


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