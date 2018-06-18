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Романтика на ЧМ: мексиканец сделал предложение девушке после победы над Германией

Сборная Мексики одолела сборную Германии со счётом 1:0 в Москве.

Фото : Максим Кулачков (МТРК «Мир»)18 июня 2018, 06:12

Мексиканский болельщик сделал предложение своей возлюбленной в московской фан-зоне после победы его команды над сборной Германии в матче чемпионата мира по футболу, передает Лайф.

— Может ли найтись время лучше для того, чтобы сделать предложение руки и сердца, чем победа своей команды над действующим чемпионом мира? — говорится в сообщении американского телеканала ESPN, который выложил ролик с романтическим моментом.

Напомним, сборная Мексики одолела сборную Германии со счётом 1:0 на стадионе "Лужники" в Москве.


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