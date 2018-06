Романтика на ЧМ: мексиканец сделал предложение девушке после победы над Германией

Мексиканский болельщик сделал предложение своей возлюбленной в московской фан-зоне после победы его команды над сборной Германии в матче чемпионата мира по футболу, передает Лайф.

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk