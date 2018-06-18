Мексиканские футбольные болельщики спровоцировали землетрясение

Специалисты считают, что оно могло произойти из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале.

Мексиканские сейсмологи зафиксировали в столице страны землетрясение искусственной природы. Оно произошло в тот момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота Германии на чемпионате мира по футболу в России. Мексиканцы победили со счетом 1:0, передает Вести.ru.

Как минимум два датчика в Мехико зарегистрировали землетрясение в воскресенье. Специалисты считают, что оно могло произойти из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале.

Информацию уже подтвердили сейсмологи из Чили. Согласно сообщению сейсмологической службы страны, их оборудование также зафиксировало искусственное землетрясение в тот момент, когда мексиканцы забили гол в ворота Германии.

Только на площади Сокало (расположена в центре Мехико) на просмотр матча Мексика-Германия собрались около 75 тысяч человек. После забитого гола и последовавшей за ним победы болельщики выражали бурную радость.

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