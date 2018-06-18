Анонс пятого игрового дня ЧМ-2018 

Футбольный день стартует в Нижнем Новгороде, где состоится матч между командами Швеции и Южной Кореи.

Сегодня, 18 июня, на чемпионате мира по футболу состоятся три матча в группах F и G: в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде, сообщает Zakon.kz.

Игровой день начнется в 18:00 по времени Астаны матчем команд Швеции и Южной Кореи, который станет первой игрой чемпионата на стадионе "Нижний Новгород".

Матч обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора.

В 21:00 сочинский стадион «Фишт» примет матч группы G, состоится противостояние между сборными Бельгии и Панамы.

Главным арбитром матча назначен - Дженни Сиказве из Замбии.

В 00:00 стартует первый матч турнира в Волгограде. На стадионе Волгоград Арена сыграют команды Англии и Туниса.

Главным арбитром матча станет колумбиец Вильмар Рольдан.

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