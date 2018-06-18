ЧМ-2018: букмекеры назвали фаворита матча Бельгия-Панама

На успех аутсайдеров турнира, команду Панамы предлагают коэффициент – 17.75.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей пятого игрового дня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Первый матч дня между командами Швеции и Южной Кореи пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Букмекеры предлагают поставить на победу Швеции и предлагают котировку в 2.12. Шансы корейской дружины на победу оценены коэффициентом 4.34. Ничья -3.14.

Во втором матче Бельгия-Панама эксперты верят в безоговорочную победу «красных дьяволов», котировка – 1.21. На успех аутсайдеров турнира, команду Панамы предлагают коэффициент – 17.75. Равный счет - 7.17.

Победителем матча Тунис – Англия эксперты считают англичан, коэффициент на победу - 1.47. Букмекеры предлагают поставить на победу Туниса за - 8.75. Шансы на ничью оцениваются котировкой – 4.41.

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