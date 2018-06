Новую прическу Неймара жестко высмеяли в соцсетях

Нападающий сборной Бразилии Неймар сменил прическу перед стартом чемпионата мира по футболу. Пользователи Twitter сочли ее похожей на порцию лапши, передает lenta.ru.

Hairdresser: So what will it be today? Neymar: A bird has made a nest in my hair out of Maggi 2 minute noodles. Hairdresser: Say no more pic.twitter.com/gOEEQronOk