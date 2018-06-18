Картонный болельщик сборной Мексики покоряет ЧМ-2018 

Настоящего товарища в путешествие не отпустила жена.

Необычный способ помочь своему другу посетить чемпионат мира по футболу избрали болельщики из Мексики. Молодые люди приехали в Россию с картонной копией своего товарища, которого не отпустила жена, сообщает News.ru.

В Интернете появилась страница, посвящённая путешествиям картонного Хавьера и его друзей: они вместе делают селфи в фан-зоне, катаются на автобусе, следят за футбольными матчами. Глядя на фото, можно сделать вывод, что Хавьер пользуется популярностью у прекрасной половины человечества — и это несмотря на то, что на майке картонного мужчины написано: «Моя жена не отпустила меня».

Ранее в Сети появились кадры, на которых мужчины в сомбреро и пончо неспешно прогуливаются по центру Москвы, распивают текилу и чествуют национальную сборную по футболу. При этом к поясу одного из них привязана кукла, внешне очень похожая на американского лидера. Со стороны может показаться, что болельщик едет на ней верхом.

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