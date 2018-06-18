ЧМ-2018: Стартовые составы команд Швеция – Южная Корея

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора.
Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч первого тура группового раунда ЧМ-2018,который пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает Zakon.kz.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.
Южная Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.
Матч обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора. Начало матча запланировано на 18:00 по времени Астаны.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|18 июня в 18:00
|-
|18 июня в 21:00
|-
|19 июня в 00:00
|-
|19 июня в 18:00
|-
|19 июня в 21:00
|-
|20 июня в 00:00
|-
|20 июня в 18:00
|-
|20 июня в 21:00
|-
|21 июня в 00:00
|-
|21 июня в 18:00
|-