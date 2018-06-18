ЧМ-2018: Стартовые составы команд Швеция – Южная Корея

Матч обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора.

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Южной Кореи на матч первого тура группового раунда ЧМ-2018,который пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает Zakon.kz.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Южная Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.

Матч обслужит судейская бригада во главе с Хоэлем Агиларом из Сальвадора. Начало матча запланировано на 18:00 по времени Астаны.

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