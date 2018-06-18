На аргентинских болельщиков с высоты упал голый человек

Юноша погиб, фанаты с травмами госпитализированы.

Болельщики сборной Аргентины стали жертвами по-своему уникального несчастного случая в центре Москвы. На них с шестого этажа рухнул молодой человек. В итоге двое иностранцев с травмами были госпитализированы, а парень умер в реанимации, сообщает "Московский Комсомолец".

Как удалось выяснить изданию, инцидент произошел 16 июня около 22.00 во дворе одного из домов на Васильевской улице. Гости чемпионата шли после матча родной команды (в этот день Аргентина играла с Исландией в Москве) в хостел и уже были во дворе, как прямо им на головы рухнуло голое тело. Как рассказали очевидцы, незадолго до падения в открытой оконной раме на шестом этаже видели очень юного парня, возможно, подростка. Он был без одежды и вел себя неадекватно, ругался матом и активно жестикулировал. А потом потерял равновесие и упал.

От удара все трое аргентинцев разлетелись. Встать с земли смог только один из них. Двое других оставались лежать на асфальте. У одного из них моментально выступил обильный кровоподтек под глазом, и он пожаловался на боли в шее, а его товарищ сильно повредил левую ногу. Медики госпитализировали троих пострадавших - упавшего парня и двух травмированных иностранцев.

Сотрудники полиции вычислили по открытому окну квартиру, в которой до падения находился молодой человек. Спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь жилища и прошли внутрь. В квартире никого не было, вокруг был разбросан мусор - пачки от чипсов, очистки от фисташек, обертки от лапши быстрого приготовления. Каких-либо следов проживания в запущенной "двушке" стражи порядка не обнаружили, как не обнаружили и чьих-то документов. В комнатах висела только одежда, на столе стоял включенный компьютер, где был открыт браузер с вкладками социальных сетей, но подключение к Интернету отсутствовало. Весь стол был усыпан пачками от лекарств. Личность погибшего пока не установлена, а гости ЧМ-2018 пошли на поправку и надеются, что их выпишут до следующего матча с участием сборной Аргентины.

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