Сборная Швеции одержала победу над Южной Кореей

Возможность забить последний гол получили футболисты благодаря пенальти после видеоповтора.

Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в понедельник, 18 июня, на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0.

Игра началась переменными атаками нападающих обеих команд. Уже на 12-й минуте желтую карточку за грубый подкат в центре поля получил корейский нападающий Ким Син Ук. Шведы завершили первый тайм игрой в атаке, но счет открыть не удалось.

Второй тайм сборные начали не сбавляя обороты первого. Череда атак и счет на 65-й минуте открыл капитан сборной Швеции, игрок российского «Краснодара» Андреас Гранквист.

Под конец матча корейская дружина пыталась отыграться. После навеса к воротам Хван Хи Чхан завершил атаку ударом головой, но пробил мимо.

Швеция набирает три очка благодаря голу с пенальти Андреаса Гранквиста и выходит в лидеры группы F.

Швеция - Южная Корея - 1:0

Голы: Андреас Гранквист (65)

Составы команд:

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Южная Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.

Главный судья: Хоэль Агилар (Сальвадор)

18 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

???? Несмотря на прибилизительное равенство по времени владения мячом, у шведов было больше моментов, и в итоге забили именно они



С победой, #SWE!#SWEKOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/ZkUYT9YAcr — Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) 18 июня 2018 г.

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