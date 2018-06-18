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Сборная Швеции одержала победу над Южной Кореей

Возможность забить последний гол получили футболисты благодаря пенальти после видеоповтора.

Фото : РИА Новости18 июня 2018, 19:56

Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в понедельник, 18 июня, на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0.

Игра началась переменными атаками нападающих обеих команд. Уже на 12-й минуте желтую карточку за грубый подкат в центре поля получил корейский нападающий Ким Син Ук. Шведы завершили первый тайм игрой в атаке, но счет открыть не удалось.

Второй тайм сборные начали не сбавляя обороты первого. Череда атак и счет на 65-й минуте открыл капитан сборной Швеции, игрок российского «Краснодара» Андреас Гранквист.

Под конец матча корейская дружина пыталась отыграться. После навеса к воротам Хван Хи Чхан завершил атаку ударом головой, но пробил мимо.

Швеция набирает три очка благодаря голу с пенальти Андреаса Гранквиста и выходит в лидеры группы F.

Швеция - Южная Корея - 1:0
Голы: Андреас Гранквист (65)
Составы команд:
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.
Южная Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.
Главный судья: Хоэль Агилар (Сальвадор)
18 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».


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