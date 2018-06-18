Сборная Швеции одержала победу над Южной Кореей

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Возможность забить последний гол получили футболисты благодаря пенальти после видеоповтора.
Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла в понедельник, 18 июня, на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0.
Игра началась переменными атаками нападающих обеих команд. Уже на 12-й минуте желтую карточку за грубый подкат в центре поля получил корейский нападающий Ким Син Ук. Шведы завершили первый тайм игрой в атаке, но счет открыть не удалось.
Второй тайм сборные начали не сбавляя обороты первого. Череда атак и счет на 65-й минуте открыл капитан сборной Швеции, игрок российского «Краснодара» Андреас Гранквист.
Под конец матча корейская дружина пыталась отыграться. После навеса к воротам Хван Хи Чхан завершил атаку ударом головой, но пробил мимо.
Швеция набирает три очка благодаря голу с пенальти Андреаса Гранквиста и выходит в лидеры группы F.
Швеция - Южная Корея - 1:0
Голы: Андреас Гранквист (65)
Составы команд:
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Аугустинссон, Янссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.
Южная Корея: Чо Хену, Ли Ен, Пак Чухо, Ким Енгвон, Чжан Хенсу, Ку Джачхоль, Ки Сонъен, Ли Джесон, Сон Хын Мин, Ким Синук, Хван Хичхан.
Главный судья: Хоэль Агилар (Сальвадор)
18 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
???? Несмотря на прибилизительное равенство по времени владения мячом, у шведов было больше моментов, и в итоге забили именно они— Чемпионат мира FIFA 2018???????????? (@fifaworldcup_ru) 18 июня 2018 г.
С победой, #SWE!#SWEKOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/ZkUYT9YAcr
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|18 июня в 21:00
|-
|19 июня в 00:00
|-
|19 июня в 18:00
|-
|19 июня в 21:00
|-
|20 июня в 00:00
|-
|20 июня в 18:00
|-
|20 июня в 21:00
|-
|21 июня в 00:00
|-
|21 июня в 18:00
|-
|21 июня в 21:00
|-