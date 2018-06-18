Де Брейне, Витсель, Карраско: объявлен состав сборных Бельгии и Панамы

Матч начнется в 21:00 по времени Астаны.

Фото : sporter.md

Объявлен состав матча группы G между сборными Бельгии и Панамы, который пройдет на сочинском стадионе «Фишт», сообщает Zakon.kz. Составы команд: Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Фертонген - Менье, Де Брейне, Витсель, Карраско - Мертенс, Лукаку, Э. Азар.

Панама: Пенедо - Мурильо, С. Торрес, Эскобар, Дэйвис - Г. Гомес - Барсенас, Купер, Годой, Х. Родригес - Б. Перес. Главным арбитром матча назначен - Дженни Сиказве из Замбии.

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