ЧМ-2018: расписание матчей на 19 июня

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Игровой день открывает матч первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу Колумбия – Япония. Игра состоится в Саранске, на стадионе "Мордовия-Арена", в 18:00, сообщает Zakon.kz.



В 21:00 во втором матче группы H на московском стадионе "Открытие арена" сразятся между собой сборные Польши и Сенегала.

Завершится футбольный день в Санкт-Петербурге, матчем группы А между Россией и Египтом.

Главным арбитром встречи станет парагваец Энрике Касерес.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!