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ЧМ-2018: расписание матчей на 19 июня

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Фото : interfax.ru19 июня 2018, 09:12

Игровой день открывает матч первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу Колумбия – Япония. Игра состоится в Саранске, на стадионе "Мордовия-Арена", в 18:00, сообщает Zakon.kz.

В 21:00 во втором матче группы H на московском стадионе "Открытие арена" сразятся между собой сборные Польши и Сенегала.

Завершится футбольный день в Санкт-Петербурге, матчем группы А между Россией и Египтом.
Главным арбитром встречи станет парагваец Энрике Касерес.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.


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