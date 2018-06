ЧМ-2018: Англия с трудом обыграла сборную Туниса

Сборная Англии с минимальным преимуществом одержала победу над командой Туниса в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Англичане начали матч без разведки, пара контратак - и уже на 11-й минуте смогли открыть счет.

После розыгрыша угловой подачи Харри Кейн пробил по воротам, но вратарь вытащил мяч, Кейн, ускорившись, сыграл на добивание и отправил мяч в девятку.

Сборная Туниса отыгралась уже на 35-й минуте, Ферджани Сасси с пенальти пробил точно под левую штангу. Вратарь был близок к спасению, но удар был слишком хорош.

Огромные возможности, большое количество моментов и чудовищно низкая реализация не позволила англичанам преломить ход игры до конца тайма.

В первой половине второго тайма англичане ничего не создали. Под конец игры собрались, оживились и начали череду атак ворот соперника. На последних добавленных минутах Кейн забил гол и вырвал победу.

