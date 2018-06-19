ЧМ-2018: Англия с трудом обыграла сборную Туниса

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Завершился последний матч пятого игрового дня.
Сборная Англии с минимальным преимуществом одержала победу над командой Туниса в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Англичане начали матч без разведки, пара контратак - и уже на 11-й минуте смогли открыть счет.
После розыгрыша угловой подачи Харри Кейн пробил по воротам, но вратарь вытащил мяч, Кейн, ускорившись, сыграл на добивание и отправил мяч в девятку.
Сборная Туниса отыгралась уже на 35-й минуте, Ферджани Сасси с пенальти пробил точно под левую штангу. Вратарь был близок к спасению, но удар был слишком хорош.
Огромные возможности, большое количество моментов и чудовищно низкая реализация не позволила англичанам преломить ход игры до конца тайма.
В первой половине второго тайма англичане ничего не создали. Под конец игры собрались, оживились и начали череду атак ворот соперника. На последних добавленных минутах Кейн забил гол и вырвал победу.
ENGLAND DEFEATS TUNISIA#England 2 - 1 #Tunisia— Jon Symons (@ESPNJonSymons) 18 июня 2018 г.
HARRY KANE SCORES IN STOPPAGE TIME TO STEAL THE 3 POINTS
YOU ARE A FREAKIN LEGEND !!! #ENGvTUN | #WorldCup | #FIFA#ThreeLions | #HarryKane | #ENG
pic.twitter.com/kzJBs0xOei
Тунис – Англия – 1:2
Голы: Харри Кейн (11), Ферджани Сасси (35), Харри Кейн (90+).
Составы команд:
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.
Тунис: Ассен, С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Сасси, Скири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Слити, Бадри.
Главный судья: Вильмар Рольдан (Колумбия)
18 июня. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
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