Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе

В результате происшествия никто не пострадал.

У самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии на матч с командой Уругвая в Ростов-на-Дону, загорелся двигатель. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @OKAZ_online.

Пилоты лайнера, принадлежащего российской авиакомпании, выполнили посадку в ростовском аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло из-за технической неисправности.

Позднее пресс-служба сборной Саудовской Аравии в Twitter опровергла новость о пожаре и сообщила, что произошел лишь «небольшой инцидент».

20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.

Источник: Lenta.ru

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