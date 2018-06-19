Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе

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В результате происшествия никто не пострадал.
У самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии на матч с командой Уругвая в Ростов-на-Дону, загорелся двигатель. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @OKAZ_online.
احتراق أحد محركات طائرة المنتخب.. و«اتحاد القدم» يطمئن: البعثة بسلامhttps://t.co/uJoklhaoNh#عكاظ#السعودية#الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم#المنتخب_السعودي#معاك_يالاخضر#KSA#Green_falcons #روسيا2018@OKAZ_online pic.twitter.com/0X6gsCXORW— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 18 июня 2018 г.
Пилоты лайнера, принадлежащего российской авиакомпании, выполнили посадку в ростовском аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло из-за технической неисправности.
Позднее пресс-служба сборной Саудовской Аравии в Twitter опровергла новость о пожаре и сообщила, что произошел лишь «небольшой инцидент».
20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.
Источник: Lenta.ru
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