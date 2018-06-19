Букмекеры считают Россию фаворитом в матче с Египтом

Победителем матча Россия –Египет эксперты считают хозяев турнира коэффициент на победу – 2.12.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» считают, что в матчах 19 июня победу одержат команды: Колумбии, Польши и России, сообщает Zakon.kz.

Игровой день открывает матч первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу Колумбия – Япония. Букмекеры на победу японцев предлагают котировку в 6.01. Шансы колумбийцев оценены коэффициентом - 1.73. Ничья - 3.64.

«Япония очень слабо провела контрольные матчи. Пока мы наблюдаем на этом чемпионате очень увлекательный, яркий футбол: никто не играет в оборону, много атаки, моментов. У Колумбии прекрасная атака. Можно выпустить сразу пять или шесть классных нападающих. Думаю, у Японии будут проблемы в обороне, так как японская команда явно уступает своему сопернику в скорости и технике. Думаю, у Колумбии есть все шансы сыграть не только на победу, но и на результативную победу. Линия в пользу Колумбии хорошая, дают прилично, я бы взял»,- считает футбольный эксперт Георгий Черданцев.

«Странные, совершенно разные, результаты японцев - но при этом по два пропускают. Вообще, наверное, это повод склониться в сторону колумбийцев: у них команда традиционно сильна составом и амбициозна. При этом готов допустить, что японцы знают о том, сколько пропустили в последних матчах, и меры примут. Возможно, закроются. Тогда, может быть, мы увидим что-то похожее на матч Египет - Уругвай. Думаю, колумбийцам во втором тайме придется не только катать мяч. И потому, поставлю на их гол после перерыва. Пускай и за небольшой коэффициент», - отмечает специалист Юрий Розанов.

Во втором матче дня букмекеры отдают предпочтение сборной Польши коэффициент 2,34. Победа Сенегала – 3,64. Равный счет- 3.15.

«Сенегал отлично смотрелся против хорватов. Думаю, эта команда не собирается пулять по аутам. И вряд ли сильно будет поляков бояться. Мне кажется, возможны два варианта: либо гол-другой поляков - и Сенегал может посыпаться. Либо - обоюдные атаки до конца. С возможностью (даже!) победы Сенегала. И то и другое подталкивает к тому, чтоб сыграть верх. Добавлять ли «обе забьют?» - дело вкуса», - отмечает специалист Юрий Розанов.

«Польше должно быть комфортно играть в соседней стране, всего два часа лета для болельщиков. Мне очень нравится эта команда: мощная, быстрая с рядом ярких игроков. Польша может пройти на этом чемпионате далеко, но Сенегал не подарок. Игроки сборной Сенегала почти все играют пусть не в топ-клубах Европы, но точно в топ чемпионатах. Очень сложный матч для прогноза. Сенегал пропустил в пяти контрольных матчах два мяча, Польша в стольких же - шесть, правда и соперники у нее были чуть посерьезнее, хотя Корея полякам забила два, а вот Сенегалу не забила. В этой группе три команды имеют примерно равные шансы на выход из группы, победа дает хорошие шансы на лидерство, думаю, закрываться команды не будут, да и как мы видим, это вообще тенденция - стараться играть в атаку»,- считает футбольный эксперт Георгий Черданцев

Победителем матча Россия –Египет эксперты считают хозяев турнира коэффициент на победу – 2.12. На победу египтян котировка - 4.24. Шансы на ничью оцениваются в - 3.19.

«Салах забьет. Даже после травмы. Он все-таки очень индивидуально силен, а наши защитники в центре особенно - очень медленные. А у нас забьет Дзюба. Не знаю, выйдет ли он в стартовом составе или на замену, хотя учитывая его особую связь с Петербургом, я бы впустил его в основном составе, Дзюба может забить. Энергия из него буквально бьет ключом. Что касается событий матча, то тут темный лес. Египет выглядел с Уругваем гораздо лучше, чем многие предполагали, но и наши превзошли ожидания. Египту ничего не остается - кроме как атаковать, тогда появится шанс. Им нужна победа, нас же устроит в ничья, хотя лучше, конечно, выиграть. В контратаке нашим играть гораздо легче. Думаю, при таком сценарии должны быть голы»,- считает футбольный эксперт Георгий Черданцев.

«Египту придется атаковать. А какой он в атаке - мы пока не знаем. Как не знаем - готов ли (и насколько) играть Салах. Думаю, Россия (которую ничья не должна расстроить) будет стараться играть внимательно в обороне и контратаковать. Града голов не жду. Как то больше видится что-то типа 1-1. Не очень верю, что российская сборная два матча подряд на ноль сыграет. Из этого и буду исходить», - отмечает специалист Юрий Розанов.

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