Сборные Колумбии и Японии определились со стартовыми составами

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.
В Саранске, на стадионе "Мордовия-Арена" в очной встрече сойдутся национальные сборные Колумбии и Японии, сообщает Zakon.kz.
Составы команд
Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.
Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.
Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.
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