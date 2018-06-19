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Сборные Колумбии и Японии определились со стартовыми составами

Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.

Фото : angrybirdsriogame.info19 июня 2018, 17:22

В Саранске, на стадионе "Мордовия-Арена" в очной встрече сойдутся национальные сборные Колумбии и Японии, сообщает Zakon.kz.

Составы команд
Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.
Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.

Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.


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