Сборные Колумбии и Японии определились со стартовыми составами

Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.

В Саранске, на стадионе "Мордовия-Арена" в очной встрече сойдутся национальные сборные Колумбии и Японии, сообщает Zakon.kz.

Составы команд

Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.

Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.

Начало встречи запланировано в 18:00 по времени Астаны.

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