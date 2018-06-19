Английские фанаты приехали в Россию и перестали верить британским СМИ

До чемпионата мира британские СМИ неоднократно призывали соотечественников отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Газеты пугали англичан российскими патриотами, экстремальным уровнем насилия и похмельем.

Болельщики сборной Англии по футболу, прибывшие на чемпионат мира в Россию, поменяли свое мнение о стране-хозяйке мундиаля. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Знаю, что здесь была битва за Сталинград, где-то в 1942-1943 годах, я прав? Знаю, что название города изменили на Волгоград. А еще мы посетили музей, это был интересный опыт», — рассказал один из английских фанатов перед матчем.

«Верим ли мы тому негативу, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», — подытожил другой британец.

18 июня в Волгограде сборная Англии одержала победу над командой Туниса. Встреча завершилась со счетом 2:1, оба мяча в составе родоначальников футбола забил нападающий Гарри Кейн. Англичане занимают второе место в турнирной таблице группы G, уступая бельгийцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Команды Туниса и Панамы замыкают квартет.

До чемпионата мира британские СМИ неоднократно призывали соотечественников отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию. Газеты пугали англичан российскими патриотами, экстремальным уровнем насилия и похмельем.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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