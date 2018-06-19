ЧМ-2018: за Исландию играют уборщик, фасовщик соли и режиссер

Сборная Исландии действительно играет в футбол ради удовольствия. Эти парни — больше чем спортсмены.

На дебютном чемпионате Европы сборная Исландии дошла до четвертьфинала, а в первом в своей истории матче чемпионата мира добилась ничьей со звездными аргентинцами. Это самая странная команда мундиаля, и никто не может предположить, на что она способна. Об исландцах, многие из которых и не собирались в футболисты, — в материале «Ленты.ру».

«Я знаю, как Месси это делает»

16 июня на московском стадионе «Спартак» в рамках группового этапа чемпионата мира встречались сборные Исландии и Аргентины. Согласно котировкам букмекеров, потомки викингов почти не имели шансов против команды Лионеля Месси. Поначалу прогноз сбывался: на 19-й минуте Серхио Агуэро забил первый гол Аргентины на мундиале. Но потом что-то пошло не так, и спустя неполные четыре минуты команда Хорхе Сампаоли неожиданно пропустила: Альвред Финнбогасон переиграл защитника и ударом в упор поразил ворота соперника.

Больше голов в этом матче болельщики не увидели. Матч стал персональным фиаско для Месси, и чуть ли не лучшей игрой в жизни для Ханнеса Тор Халльдорссона — голкипера сборной Исландии. 64-ю минуту и Лео, и Ханнес будут вспоминать еще очень долго, потому что именно тогда Месси не забил такой важный пенальти и лишил свою команду победы, а Халльдорссон отразил удар от одного из лучших игроков современности.

Кто же Ханнес Тор Халльдорссон, ставший национальным героем? Удивительно, но этот исландец сам себя считает больше режиссером, чем футболистом.



Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

34-летний Халльдорссон начал профессиональную футбольную карьеру не так давно, а раньше основной его деятельностью была съемка короткометражных фильмов. Этим Ханнес и зарабатывал на жизнь. Он начинал со съемки рекламы, а в 2012 году пополнил арсенал клипом на песню Never Forget, с которой Исландия выступала на «Евровидении». Все это время футбол был для Ханнеса лишь занятием для души, он целыми днями просиживал за монтажом, а вечером надевал бутсы и шел гонять мяч.

Вот так в качестве полупрофессионала Ханнес играл за исландские клубы «Лейкнир», «Афтюрельдинг», «Стьярнан», «Фрам» и «Рейкьявик». В марте 2012 года его взял в краткосрочную аренду норвежский «Бранн» для замены травмированного вратаря Петра Лецеевски.

В декабре 2013-го Ханнес перешел в норвежский «Саннес Ульф», с которым он тренировался во время подготовки к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира между сборными Исландии и Хорватии. В июле 2015-го футболист заключил двухлетний контракт с голландским НЕК, но через год перешел в датский «Раннерс». На тот момент Ханнес уже пять лет являлся постоянным членом национальной сборной.

В исландских клубах, впрочем, как и в некоторых норвежских и датских, футболистам платят немного, и им просто приходится заниматься чем-то еще, кроме спорта. Поэтому вплоть до самого чемпионата Европы-2016, куда Исландия впервые в своей истории пробилась, сыграв в решающем квалификационном матче вничью со сборной Казахстана (0:0), Ханнес не оставлял режиссерское дело. На том Евро он выходил на поле во всех матчах сборной, которая неожиданно для всех добралась до четвертьфинала. После такого успеха футболист полностью сконцентрировался на игре. Режиссура отошла на второй план. Хотя нельзя сказать, что он совсем ее забросил: незадолго до старта чемпионата мира в России Coca-Cola, узнав о таланте Ханнеса, предложила ему снять рекламный ролик. Халльдорссон согласился. Ролик он назвал Saman («Вместе»). В него вошли вещи, так или иначе связанные с Исландией: рыбацкие лодки, люди, бегущие в снегу, рокеры и силачи, поднимающие тяжести. На видео также слышно, как фанаты скандируют слово «Ху» — фирменную кричалку, прославившуюся на весь мир после Евро-2016.

На ЧМ-2018 Исландия также вышла впервые в своей истории. Она, кстати, стала самой малонаселенной страной, сборная которой приняла участие в розыгрыше чемпионата мира, побив рекорд сборной Тринидада и Тобаго (2006). В России исландцы, помимо Аргентины, сыграют со сборными Хорватии и Нигерии, и Халльдорссон, если не случится ничего экстраординарного, будет защищать ворота своей команды в каждом матче.



После матча с Аргентиной Ханнес дал комментарий, из которого понятно, что отбитый пенальти для него — дело почти само собой разумеющееся: «Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки и знал, как он это делает». Мало кто в мире позволяет себе формулировку: «Я знаю, как Месси это делает». Но только не этот исландец.

«Хочу стать авиадиспетчером»

«Прошлой весной мне было нечем заняться с утра и днем. Было скучно, я совсем не хотел торчать дома целыми днями. Хотелось делать хоть что-нибудь. Тогда я встретился со знакомым, который владеет соляным заводом. Мы поговорили, и я тут же вышел на работу», — это слова защитника сборной Исландии Биркира Севарссона, чемпиона страны и двукратного обладателя Кубка Исландии. Он играет за сборную уже десять лет, но так же, как и Халльдорссон, не считает профессию футболиста основной. По его словам, это нормально: днем работать на заводе, фасовать соль и развозить ее заказчикам, а вечером — тренироваться. Начинал Биркир карьеру в клубе «Валюр», в декабре 2014-го подписал контракт с «Хаммарбю», а до этого шесть лет играл в норвежском «Бранне».

Севарссон утверждает, что занимается солью не из-за денег: футбольной зарплаты ему вполне хватает. Просто футбол в Исландии чем-то похож на российскую Любительскую футбольную лигу: в свободное от основной работы время футболисты собираются и, чтобы отвлечься, катают по полю мяч.



Фото: Albert Gea / Reuters

После ЧЕ-2016 выяснилось, что Биркир — еще и самый скромный игрок сборной. Если большинство футболистов полетели отдыхать в Майами, то Севарссон спрятался с семьей в маленьком даже по исландским меркам городке Киркьюбайярклейстюре: «Мне гораздо спокойнее с семьей. Когда мы вышли на чемпионат мира, я заглянул на праздничный ужин, но быстро ушел. Потому что у меня рано утром был самолет в Швецию — надо было забирать детей из школы. У меня три сына и дочка».

Биркира, при всех его достоинствах, нельзя назвать самым талантливым игроком сборной. В игре против Аргентины, в которой Севарссон вышел в стартовом составе, он так же не выполнил задачу на сто процентов. Установка была опекать Анхеля Ди Марию, но удавалось это исландцу далеко не всегда. Во втором тайме Биркир реабилитировался, предотвратив два опасных удара аргентинцев.

Севарссону уже 33, он вряд ли поедет на Евро-2020 или ЧМ-2022. Что делать дальше, он уже решил. «Летом я пойду учиться. Пора развиваться. В детстве я хотел стать пилотом и даже учился на него целый год, когда мне было 17. Сейчас летать уже поздновато, но я хочу стать авиадиспетчером».

Футболист-уборщик

Сверрир Ингасон — молодой центральный защитник сборной Исландии, который долгое время совмещал занятия футболом с уборкой мусора. Так продолжалось все время, пока футболист играл на родине: каждый вечер Ингасон натягивал на себя зеленую манишку и отправлялся на улицы города с мешком.

Во взрослом футболе Сверрир дебютировал в 2011 году выступлениями за команду «Брейдаблик» из родного города Коупавогюр, в которой провел три сезона, приняв участие в 42 матчах чемпионата. В течение сезона-2014 он выступал за норвежский «Викинг», где был основным игроком обороны. В начале 2015 года стал игроком бельгийского «Локерена», сыграл 46 матчей в национальном чемпионате. В январе 2017-го перешел в испанскую «Гранаду», а в конце июня того же года стал игроком «Ростова», подписав контракт по схеме «3+1».

Дебют за национальную сборную для Ингасона состоялся 21 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Швеции. На чемпионате Европы-2016 он также был включен в состав, но игрового времени почти не получал. Всего Сверрир провел за сборную 13 матчей и забил три гола.



Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В матче против Аргентины Ингасон остался на скамейке. Сверрир не так часто появляется на поле, но наверняка еще получит шанс. Он здорово владеет первым пасом, подключается к атакам — все три гола за сборную он забил после подачи угловых.

«Мы показали, что можем обыграть любую команду. Большинство игроков, выступающих в Исландии, — не профессиональные. Приходится очень много работать над собой, чтобы получить шанс себя проявить и стать профессионалом», — сказал Ингасон в одном из интервью.

Жозе Моуриньо, главный тренер английского «Манчестер Юнайтед», на вопрос о феномене сборной Исландии ответил: «Это особенная страна. Я думаю, они все расслаблены и не чувствуют давления. Они просто рады, что представляют Исландию, и горды выступать на мундиале. Даже если они будут вдесятером защищаться в своей штрафной, никто не посмеет их критиковать. Для них любой результат — это успех. Если они выиграют, то вернутся домой героями».

Сборная Исландии действительно играет в футбол ради удовольствия. Эти парни — больше чем спортсмены. Даже главный тренер Хеймир Хадльгримссон по образованию дантист. Может именно этот подход к делу помогает им побеждать? Убедиться в этом можно будет уже совсем скоро — 22 июня исландцы сойдутся с нигерийцами в Волгограде.

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