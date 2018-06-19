Чемпионат мира-2018: Япония обыграла сборную Колумбии

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Вдесятером колумбийцам было сложно идти в атаку, но они отчаянно пытались отыграться.
Сборная Японии обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Матч, который прошел в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" завершился со счетом 2:1.
Japan regains the lead 2-1 on the header! #COLJPN #JPN pic.twitter.com/XEVd0VIa8f— Getty Images Sport (@GettySport) 19 июня 2018 г.
«Самураи» без разведки начали атаковать ворота соперников. Первую контратаку на свой счет записал Осако. Не сумев выйти один на один с голкипером, японец реализовал точную передачу на Кагава, который сыграл на добивание. Пытаясь спасти ситуацию, Карлос Санчес сыграл руками. Словенский арбитр назначил пенальти и выписал Санчесу первую красную карточку чемпионата мира. Синдзи Кагава пробил аккурат по центру, обманув голкипера, и вывел свою команду вперед.
https://t.co/JF31A5qmEN— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) 19 июня 2018 г.
【ワールドカップ 日本ーコロンビア】後半、勝ち越しゴールの #大迫勇也 選手と喜び合う日本代表の選手たち。ロスタイムは５分。守り切ってください！（達）#JPN #WorldCup #日本代表 #大迫はんぱないって pic.twitter.com/znqURHHrQn
Колумбийцы смогли отыграться на 39-й минуте. Кинтеро со штрафного справа пробил в ближний угол, голкипер дотянулся до мяча, только уже за линией ворот.
Автором еще одного гола стал Юя Осако, замкнув передачу от Хонда с углового, пробил под перекладину.
#JPN lead AGAIN!— TSN (@TSN_Sports) 19 июня 2018 г.
Yuya Osako heads it home to give Japan a 2-1 lead late in the match.#WorldCup pic.twitter.com/EoMXnxqAQl
Вдесятером колумбийцам было сложно идти в атаку, они отчаянно пытались отыграться, но создать опасных моментов у ворот соперника не получилось.
Высочайшая самоотдача, дисциплина и умение чувствовать напарника сделали свое дело и принесли сборной Японии заслуженную победу.
Колумбия – Япония – 1:2
Голы: Синдзи Кагава (6), Хуан Кинтеро (39), Юя Осако (73).
Составы команд
Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.
Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.
Главный арбитр: Дамир Скомин (Словения).
19 июня. Саранск. Стадион "Мордовия-Арена".
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