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Чемпионат мира-2018: Япония обыграла сборную Колумбии

Вдесятером колумбийцам было сложно идти в атаку, но они отчаянно пытались отыграться.

Фото : fifa.com19 июня 2018, 19:51

Сборная Японии обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Матч, который прошел в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" завершился со счетом 2:1.


«Самураи» без разведки начали атаковать ворота соперников. Первую контратаку на свой счет записал Осако. Не сумев выйти один на один с голкипером, японец реализовал точную передачу на Кагава, который сыграл на добивание. Пытаясь спасти ситуацию, Карлос Санчес сыграл руками. Словенский арбитр назначил пенальти и выписал Санчесу первую красную карточку чемпионата мира. Синдзи Кагава пробил аккурат по центру, обманув голкипера, и вывел свою команду вперед.


Колумбийцы смогли отыграться на 39-й минуте. Кинтеро со штрафного справа пробил в ближний угол, голкипер дотянулся до мяча, только уже за линией ворот.

Автором еще одного гола стал Юя Осако, замкнув передачу от Хонда с углового, пробил под перекладину.


Вдесятером колумбийцам было сложно идти в атаку, они отчаянно пытались отыграться, но создать опасных моментов у ворот соперника не получилось.
Высочайшая самоотдача, дисциплина и умение чувствовать напарника сделали свое дело и принесли сборной Японии заслуженную победу.

Колумбия – Япония – 1:2
Голы: Синдзи Кагава (6), Хуан Кинтеро (39), Юя Осако (73).
Составы команд
Колумбия: Оспина, Мурильо, Ариас, Санчес, Фалькао, Куадрадо, Лерма, Мохика, Кинтеро, Искьердо, Санчес.
Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осако, Хасэбэ, Сакаи, Йосида.
Главный арбитр: Дамир Скомин (Словения).
19 июня. Саранск. Стадион "Мордовия-Арена".


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