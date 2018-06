Чемпионат мира-2018: Япония обыграла сборную Колумбии

Сборная Японии обыграла Колумбию в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Матч, который прошел в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" завершился со счетом 2:1.

Japan regains the lead 2-1 on the header! #COLJPN #JPN pic.twitter.com/XEVd0VIa8f



«Самураи» без разведки начали атаковать ворота соперников. Первую контратаку на свой счет записал Осако. Не сумев выйти один на один с голкипером, японец реализовал точную передачу на Кагава, который сыграл на добивание. Пытаясь спасти ситуацию, Карлос Санчес сыграл руками. Словенский арбитр назначил пенальти и выписал Санчесу первую красную карточку чемпионата мира. Синдзи Кагава пробил аккурат по центру, обманув голкипера, и вывел свою команду вперед.



Колумбийцы смогли отыграться на 39-й минуте. Кинтеро со штрафного справа пробил в ближний угол, голкипер дотянулся до мяча, только уже за линией ворот.

Автором еще одного гола стал Юя Осако, замкнув передачу от Хонда с углового, пробил под перекладину.

#JPN lead AGAIN!



Yuya Osako heads it home to give Japan a 2-1 lead late in the match.#WorldCup pic.twitter.com/EoMXnxqAQl