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Рыбус, Милик и Левандовски: Стартовые составы сборных Польши и Сенегала

Наставники команд определились со стартовым составом на матч.

Фото : goal.com19 июня 2018, 20:17

В Москве на стадионе «Спартак» второй матч группы H проведут сборные Польши и Сенегала. Наставники команд определились со стартовым составом на матч, сообщает Zakon.kz.

Составы команд
Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.
Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.

В предыдущем матче колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.


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