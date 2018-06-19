Рыбус, Милик и Левандовски: Стартовые составы сборных Польши и Сенегала

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Наставники команд определились со стартовым составом на матч.
В Москве на стадионе «Спартак» второй матч группы H проведут сборные Польши и Сенегала. Наставники команд определились со стартовым составом на матч, сообщает Zakon.kz.
Составы команд
Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.
Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.
В предыдущем матче колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
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