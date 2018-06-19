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Робби Уильямс объяснил неприличный жест на открытии ЧМ-2018

Исполнитель признался, что порой ему становится сложно сдерживать себя.

Фото : Шахты.SU19 июня 2018, 22:38

Британский певец Робби Уильямс объяснил, что он имел в виду, когда показал в камеру средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018 перед матчем Россия - Саудовская Аравия (5:0), - сообщает joe.co.uk.

- В таких случаях главное - не вызвать международный конфликт. И мне это удалось, - цитирует певца joe.co.uk. - Оставалась одна минута до конца церемонии. Я был под давлением, потому что не знал, что мне делать через полминуты. Поэтому я показал, что осталась одна минута. Поверьте, я сам не знаю, что я буду делать в той или иной ситуации.


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