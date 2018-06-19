Автогол и ошибка вратаря помогли сенегальцам выиграть

Встреча состоялась сегодня, 19 июня, в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1.

Сборная Польши проиграла команде Сенегала в матче первого круга группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась сегодня, 19 июня, в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1.

Сборная Польши хорошо начала, преимущественно владели мячом, и отдавил больше точных передач. Однако стоящего нападения или голевого момента не было. Сенегальцы напротив размеренно начали, затем перехватили инициативу и добились своего ближе к концовке тайма. Счет 37-й минуте открыл Тиагу Ционек, который записал на свой счет автогол. До сегодняшнего дня Польша ни разу не забивала в свои ворота на Чемпионатах мира.



Автором второго гола стал М'Байе Ньянг. Сенегальцу не составило труда забить в пустые ворота.

Под конец второго тайма полякам удалось отыграть один мяч. Гжегож Крыховяк забил головой после розыгрыша штрафного.

В первом матче группы Н, который состоялся сегодня, колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии.

Польша – Сенегал – 1:2

Голы: Тиагу Ционек (37), М'Байе Ньянг(60), Гжегож Крыховяк (86).

Составы команд

Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.

Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.

Главный арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн).

19 июня. Москва. Стадион "Спартак".

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