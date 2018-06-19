Автогол и ошибка вратаря помогли сенегальцам выиграть

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Встреча состоялась сегодня, 19 июня, в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1.
Сборная Польши проиграла команде Сенегала в матче первого круга группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Встреча состоялась сегодня, 19 июня, в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1.
Сборная Польши хорошо начала, преимущественно владели мячом, и отдавил больше точных передач. Однако стоящего нападения или голевого момента не было. Сенегальцы напротив размеренно начали, затем перехватили инициативу и добились своего ближе к концовке тайма. Счет 37-й минуте открыл Тиагу Ционек, который записал на свой счет автогол. До сегодняшнего дня Польша ни разу не забивала в свои ворота на Чемпионатах мира.
Перерыв. Львы из Сенегала пока ведут благодаря автоголу Ционека.#ПольшаСенегал 0-1 pic.twitter.com/xwyFTDZVeg— 1xbet (@1xbet_bk) 19 июня 2018 г.
Автором второго гола стал М'Байе Ньянг. Сенегальцу не составило труда забить в пустые ворота.
В пустые завели! ПОЛЬША, АУ?! #ЧМ2018 #ПольшаСенегал pic.twitter.com/vw4V5nGJGR— Чемпионат (@championat) 19 июня 2018 г.
Под конец второго тайма полякам удалось отыграть один мяч. Гжегож Крыховяк забил головой после розыгрыша штрафного.
В первом матче группы Н, который состоялся сегодня, колумбийцы в меньшинстве проиграли сборной Японии.
Польша – Сенегал – 1:2
Голы: Тиагу Ционек (37), М'Байе Ньянг(60), Гжегож Крыховяк (86).
Составы команд
Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.
Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.
Главный арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн).
19 июня. Москва. Стадион "Спартак".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|20 июня в 00:00
|-
|20 июня в 18:00
|-
|20 июня в 21:00
|-
|21 июня в 00:00
|-
|21 июня в 18:00
|-
|21 июня в 21:00
|-
|22 июня в 00:00
|-
|22 июня в 18:00
|-
|22 июня в 21:00
|-
|23 июня в 00:00
|-