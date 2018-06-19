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Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Египтом

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Фото : gazeta.ru19 июня 2018, 23:09

Стали известны составы сборных России и Египта на матч группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 00:00 по времени Астаны.
В первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.


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