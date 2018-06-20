Гарик Харламов подсказал российской сборной, как победить Египет

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Это не первое обращение Харламова к футболистам.
Накануне матча Россия-Египет резидент Comedy Club выложил новое "видео-напутствие" на своей странице в Instagram, где попросил сборную России забивать только в свои ворота, сообщает zakon.kz.
"Ребята, все очень просто, вырубайте Салаха на третьей минуте. Позвоните Рамосу, узнайте как он это сделал", – советует Харламов.
Также резидент высказался о других игроках команды Египта:
Остальные не страшные, они сами не знают, как их зовут".
Это не первое видеообращение Харламова к российской сборной. Накануне матча с Саудовской Аравией резидент записал шуточное напутствие, в котором объяснял игрокам, как нужно играть в футбол и попросил не опаздывать на матч.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|20 июня в 18:00
|-
|20 июня в 21:00
|-
|21 июня в 00:00
|-
|21 июня в 18:00
|-
|21 июня в 21:00
|-
|22 июня в 00:00
|-
|22 июня в 18:00
|-
|22 июня в 21:00
|-
|23 июня в 00:00
|-
|23 июня в 18:00
|-