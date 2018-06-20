Гарик Харламов подсказал российской сборной, как победить Египет

Это не первое обращение Харламова к футболистам.

Накануне матча Россия-Египет резидент Comedy Club выложил новое "видео-напутствие" на своей странице в Instagram, где попросил сборную России забивать только в свои ворота, сообщает zakon.kz.

"Ребята, все очень просто, вырубайте Салаха на третьей минуте. Позвоните Рамосу, узнайте как он это сделал", – советует Харламов.

Также резидент высказался о других игроках команды Египта:

Остальные не страшные, они сами не знают, как их зовут".

Это не первое видеообращение Харламова к российской сборной. Накануне матча с Саудовской Аравией резидент записал шуточное напутствие, в котором объяснял игрокам, как нужно играть в футбол и попросил не опаздывать на матч.

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