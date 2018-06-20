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Сборная России разгромила Египет в матче чемпионата мира

Сборная России забила три мяча за 15 минут.

Фото : fifa.com20 июня 2018, 01:50

Сборная России одержала очередную победу на домашнем чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.Во втором матче группового отборочного этапа россиянам удалось одержать вверх над командой Египта.
Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:1.

Российская команда повела в счете под конец тайма, на 47-й минуте встречи, когда защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота.
Во втором тайме россияне снова вышли вперед.

Разницу в счете более очевидной сделал Денис Черышев прострелив ворота мощным ударом снизу. Третий мяч на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, приняв длинную передачу от Кутепова, он обыграл защитника касанием и точно пробил мимо вратаря.

Только на 73-й минуте египтянам удалось сократить разницу в счете. Салах с пенальти пробил точно под перекладину.

Сборная России одержала вторую победу, набрала 6 очков и стала лидером группы А.

Напомним, в первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.

Россия – Египет – 3:1
Голы: Ахмед Фатхи (47), Денис Черышев (59), Артем Дзюба (62), Мохаммед Салах (73).
Составы команд:
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Главный арбитр: Энрике Касерес (Парагвай).
19 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».


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