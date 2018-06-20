Сборная России разгромила Египет в матче чемпионата мира

Сборная России забила три мяча за 15 минут.

Сборная России одержала очередную победу на домашнем чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.Во втором матче группового отборочного этапа россиянам удалось одержать вверх над командой Египта.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:1.

Российская команда повела в счете под конец тайма, на 47-й минуте встречи, когда защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме россияне снова вышли вперед.

Разницу в счете более очевидной сделал Денис Черышев прострелив ворота мощным ударом снизу. Третий мяч на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, приняв длинную передачу от Кутепова, он обыграл защитника касанием и точно пробил мимо вратаря.

Только на 73-й минуте египтянам удалось сократить разницу в счете. Салах с пенальти пробил точно под перекладину.

Сборная России одержала вторую победу, набрала 6 очков и стала лидером группы А.

Напомним, в первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Россиянам также предстоит сыграть с уругвайцами.

Россия – Египет – 3:1

Голы: Ахмед Фатхи (47), Денис Черышев (59), Артем Дзюба (62), Мохаммед Салах (73).

Составы команд:

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.

Главный арбитр: Энрике Касерес (Парагвай).

19 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

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