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Анонс матчей ЧМ-2018 по футболу на 20 июня

Матчи пройдут в Москве, Ростове-на-дону и Казани.

Фото : РИА Новости20 июня 2018, 09:40

20 июня состоятся три матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В 18:00 по времени Астаны начнется матч на московской арене "Лужники" - в группе В встречаются сборные Португалии и Марокко.

Матч сборных обслужит судейская бригада во главе с Марком Гейгером из США.

Второй матч дня состоится на "Ростов-Арене" между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Начало игры запланировано на 21:00.

Главный арбитр матча Клеман Тюрпен из Франции.

В полночь в Казани, стартует матч группы В Иран - Испания. Противостояние национальных дружин пройдет на "Казань-Арене".

Главным арбитром матча назначен Андрес Кунья из Уругвая.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.


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