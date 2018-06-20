Анонс матчей ЧМ-2018 по футболу на 20 июня

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Матчи пройдут в Москве, Ростове-на-дону и Казани.
20 июня состоятся три матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
В 18:00 по времени Астаны начнется матч на московской арене "Лужники" - в группе В встречаются сборные Португалии и Марокко.
Матч сборных обслужит судейская бригада во главе с Марком Гейгером из США.
Второй матч дня состоится на "Ростов-Арене" между сборными Уругвая и Саудовской Аравии. Начало игры запланировано на 21:00.
Главный арбитр матча Клеман Тюрпен из Франции.
В полночь в Казани, стартует матч группы В Иран - Испания. Противостояние национальных дружин пройдет на "Казань-Арене".
Главным арбитром матча назначен Андрес Кунья из Уругвая.
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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