До финала чемпионата осталось:

Как россияне отпраздновали победу сборной в матче с Египтом

В Санкт-Петербурге победой России со счетом 3:1 завершился матч со сборной Египта.

Фото : РБК20 июня 2018, 10:14

Впервые в истории российская команда может обеспечить себе выход из группового этапа ЧМ, сообщает РБК.


Москва, Никольская улица


Санкт- Петербург, Невский проспект


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Санкт- Петербург


Москва, Никольская улица


Москва, Лубянская площадь


Москва

Этот матч стал вторым для национальной сборной в групповом этапе. В первом Россия одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. Последний в групповом этапе матч сборной с Уругваем сборная России проведет 25 июня, в понедельник, в Самаре. А в среду, 20 июня, между собой сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. Если саудовцы потеряют очки, то сборная России впервые в своей истории выйдет в плей-офф чемпионата мира.


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