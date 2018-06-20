Как россияне отпраздновали победу сборной в матче с Египтом

В Санкт-Петербурге победой России со счетом 3:1 завершился матч со сборной Египта.

Впервые в истории российская команда может обеспечить себе выход из группового этапа ЧМ, сообщает РБК.



Москва, Никольская улица



Санкт- Петербург, Невский проспект



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Санкт- Петербург



Москва, Никольская улица



Москва, Лубянская площадь



Москва

Этот матч стал вторым для национальной сборной в групповом этапе. В первом Россия одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. Последний в групповом этапе матч сборной с Уругваем сборная России проведет 25 июня, в понедельник, в Самаре. А в среду, 20 июня, между собой сыграют Уругвай и Саудовская Аравия. Если саудовцы потеряют очки, то сборная России впервые в своей истории выйдет в плей-офф чемпионата мира.

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