Букмекеры оценили шансы сборной Ирана выиграть у Испании

Довольно малый коэффициент на победу в матче с Ираном получила испанская сборная – 1,22.

Аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей Португалия - Марокко, Уругвай - Саудовская Аравия и Иран - Испания, сообщает Zakon.kz.



В первом матче дня Португалия - Марокко, который пройдет на московской арене "Лужники", спортивные аналитики считают фаворитом игроков португальской сборной. Котировка на победу команды Криштиану Роналду - 1.63 . Ничья - 3.96. Шансы Марокко оценены коэффициентом - 6.49.

Больше шансов на победу эксперты отдают Уругваю в матче с командой Саудовской Аравии, котировка – 1.21. Коэффициент на победу сборной Саудовской Аравии – 17.5. На то, что обе команды не проиграют - 7.25.

Довольно малый коэффициент на победу в матче с Ираном получила испанская сборная – 1,22. Победа сборной Ирана, которая в этом случае будет сенсационной приравнена к коэффициенту – 18.25. Ничья оценена в - 6.96.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!