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Соцсети отреагировали мемами на победу России

России разгромила Египет со счетом 3:1.

Фото : fifa.com20 июня 2018, 10:46

Сборная России по футболу 20 июня одержала вторую победу в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Она разгромила Египет, забив три мяча за 15 минут.

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