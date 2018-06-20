Соцсети отреагировали мемами на победу России

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России разгромила Египет со счетом 3:1.
Сборная России по футболу 20 июня одержала вторую победу в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Она разгромила Египет, забив три мяча за 15 минут.
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