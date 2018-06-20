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Тренер сборной Египта уходит в отставку после провала команды на ЧМ

Российским футболистам спортсмены из Египта проиграли со счетом 1:3, уругвайцам — 0:1,

Фото : Инфореактор20 июня 2018, 12:06

Египетская федерация футбола решила отправить в отставку главного тренера национальной сборной после провала команды на чемпионате мира, передает РБК.

Федерация футбола Египта приняла решение отправить в отставку после окончания чемпионата мира 2018 года главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера. Об этом со ссылкой на источник в местной футбольной ассоциации сообщает газета «Аль Ватан» (El Watan News).

Эту информацию подтвердил близкий к спортивной организации собеседник египетской газеты Youm7. Однако он уточняет, что речь об отставке в данном случае не идет: Египетская футбольная ассоциация, по его словам, просто решила не продлевать с Купером контракт, который истекает вместе с окончанием мундиаля.


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